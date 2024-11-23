حزب الله ينشر مشاهد استهدافه قاعدة "حتسور" الجوية شرقي أشدود بصواريخ مجنّحة

وطن: نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، اليوم السبت، مشاهد من استهدافها قاعدة "حتسور" الجويّة التابعة لـ "جيش" الاحتلال جنوب "تل أبيب"، بصواريخ مجنّحة وذلك يوم الخميس.

وتضم قاعدة "حتسور"، جناح جوي رئيسي يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية، وتبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 150 كلم.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته نحو دقيقة و10 ثوانٍ، يظهر مسح جغرافي للقاعدة مع تعريف عنها، وثم يظهر تجهيز سرب من المسيّرات واطلاقها لتشغيل الدفاعات الجوية فيها.

وبعدها كانت الوجبة الأساسية، حيث تم تجهيز وإطلاق صواريخ مجنّحة دخلت الخدمة لأول مرّة منذ بداية طوفان الأقصى نحو الهدف والتي أصابته بدقّة.

وكانت المقاومة أعلنت الخميس، أن مقاتليها استهدفوا وللمرة الأولى، قاعدة حتسور الجوية (جناح جوي رئيسي يحتوي على تشكيل استطلاع مؤهل وأسراب من الطائرات الحربية) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 150 كلم، شرقي مدينة أشدود، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

وفي سياق آخر، نشرت المقاومة الإسلامية مشاهد من استهدافها قاعدة "شراغا" التابعة لـ "جيش" الاحتلال الواقعة بين نهاريّا وعكّا، بصواريخ ومسيّرات.



