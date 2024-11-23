الاحتلال يواصل اقتحام كفر عبوش جنوب طولكرم

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لقرية كفر عبوش جنوب طولكرم، والذي بدأته منذ فجر اليوم السبت.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من تعزيزاتها العسكرية إلى القرية، ونشرت دورياتها الراجلة في شوارعها الرئيسية والفرعية وبين الحقول والأراضي الزراعية وسط أعمال تفتيش وتمشيط واسعة في المنطقة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت العشرات من منازل المواطنين، وفتشتها وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني، وحولت عددا منها إلى ثكنات عسكرية خاصة العالية منها.

وفي غضون ذلك، اقتحمت آليات الاحتلال قرية كفر زيباد، وقامت بأعمال تمشيط في شوارعها والأراضي الزراعية، في الوقت الذي انتشرت فيه الدوريات العسكرية على طول الشارع الرئيسي لقرى الكفريات السبع جنوب طولكرم، سبقها اقتحام لقريتي كور وكفر صور فجر اليوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عمر علي تقي (16 عاما)، والمواطن نضال العبوشي بعد اقتحام منزليهما في كفر عبوش.