حزب الله يدك مستوطنات الشمال.. ويستهدف جنود الاحتلال عند أطراف الخيام والبياضة وكفركلا

وطن: يواصل مقاتلو المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، التصدّي للاحتلال في القرى الحدودية، ولا سيما في الخيام، التي شهدت استهدافات مكثّفة لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية، بالتوازي مع شنّ عمليات ضدّ مستوطنات شمالية، ضمن معركة "أولي البأس".

وفي بيانين منفصلين، أعلنت المقاومة الإسلامية، أنه وعند الساعة 12:30 من ظهر اليوم السبت، استهدفت مستوطنة "ديشون"، وقبلها بربع ساعة استهدفت مستوطنة "أفيفيم"، واستخدمت في الاستهدافين صليات صاروخية.

وفي بيان آخر، أكدت أنّه بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش الاحتلال تحاول التقدم في اتجاه بلدة البياضة، وعند الساعة الـ 11:50 ظهراً، اشتبك مقاتلو المُقاومة الإسلاميّة عند الأطراف الشرقية للبلدة مع القوة المُتقدمة، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب.

وفي إطار استهداف تجمّعات جيش الاحتلال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعات لقوّات الاحتلال شرقي مدينة الخيام 4 مرات، منذ الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الساعة الـ 12:55 ظهراً، بالصليات الصاروخية.

وعند الساعة الـ 11:30 ظهراً، استهدف مقاتلو المُقاومة الإسلاميّة، تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة "حانيتا"، بصليةٍ صاروخية.

وعند الساعة الـ 10 صباحاً، استهدف المقاتلون تجمعاً لقوات الاحتلال عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.

وسبق أن استهدف مقاتلو المُقاومة عند الساعة 12:05 من ليل الجمعة السبت، مستوطنة "كريات شمونة"، بصليةٍ صاروخية.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من استهداف المقاومة قاعدة "حتسور" الجويّة التابعة لجيش الاحتلال جنوبي "تل أبيب" يافا المحتلة، بصواريخ مجنّحة، وأعلنت عن الاستهداف في تاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

هذا وأقرّت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بأن جيش الاحتلال يواجه مقاومة شرسة من قبل حزب الله في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

واعترفت وسائل الإعلام بسقوط صاروخ في منطقة "حتسور" شرقي مدينة صفد، بعدما تحدثت عن دوي صفارات الإنذار في المنطقة.

كما تحدثت عن سقوط 4 صواريخ في المطلة تسببت بأضرار مادية.

وتجدد دوي صفارات الإنذار في المطلة و"مرغليوت" و"كريات شمونة" والمنارة، بالإضافة إلى دوي الصفارات في عدد من مستوطنات الجليل الغربي.