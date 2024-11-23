الاحتلال يفشل في احتلال الخيام جنوبي لبنان بعد 6 ايام من المعارك ويتكبد خسائر كبيرة

وطن: بعد 6 أيّام من عمر المعركة التي تحاول فيها قوات الاحتلال السيطرة على بلدة الخيام جنوبي لبنان، يخوض حزب الله المعركة على قاعدة إلحاق أكبر خسائر ممكنة بالفرقة 210 الإسرائيلية، كما في كلّ النّقاط الساخنة الأخرى.

وحتى كتابة هذا التقرير، منع حزب الله احتلال الخيام، على الرغم من أنّها المعركة الثانية التي يحاول فيها الاحتلال التقدّم إلى البلدة بعد ضربات وغارات وقذائف مدفعية لم تتوقّف منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".

على صعيد الاشتباك

ويتواصل سماع دوي الانفجارات والرشقات الرشاشة، هذا الصباح، غربي بلدة الخيام، بعد غارات شنّها الطيران الحربي فجراً على البلدة، واشتباكات ملحمية استمرت طيلة ساعات الليل، استخدمت فيها المقاومة أسراباً من المُسيّرات وصليات من الصواريخ، بحسب المعلومات الميدانية.

وبحسب مصادر محلية، نفّذ حزب الله هجوماً جوياً بأعداد كبيرة من المسيّرات في اتجاه تجمّعات الجنود في الخيام، ما أسفر عن فقدان التسلسل القيادي بين الجنود والضباط الإسرائيليين في أثناء الاستهداف، وتعرّضهم لإصابات متعددة، مع تسجيل انسحابهم من أماكن تجمّعهم في محيط المدينة في اتجاه العمرة جنوبها، بعد هذه الضربات الموجعة التي تلقّوها في المدينة، وسط غموض عمّا إذا كانوا سيحاولون الكرَة، أم أنّهم سيصرفون النظر عن الخيام كما حدث في المعركة الأولى.

وقد سُجّل أمس خروج آليات إسرائيلية من جهة الشرق إلى وطى الخيام نحو الحدود.

وأمس، أعلن حزب الله استهدافه تجمّعات قوات الاحتلال في الأطراف الشرقية في الخيام 8 مرات، منذ الساعات الأولى لفجر الجمعة وحتى المساء، بالصليات الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية.

وعند الأطراف الجنوبية للخيام أيضاً، قصفت المقاومة تجمّعاً للقوات الإسرائيلية بصلية من الصواريخ، فيما دمّرت دبابة "ميركافا"، جنوبي معتقل الخيام، بعدما استهدفتها بصاروخ موجّه، ما أدّى إلى إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، ليصل عدد الدبابات المدمّرة منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي الى 51 دبابة "ميركافا"، مدمّرة بمن فيها.

إلى ذلك، أعاد الطيران الحربي الإسرائيلي قطع طريق الخردلي التي تربط منطقة مرجعيون والنبطية بعد فتحها أمس من جانب "اليونيفل" والجيش اللبناني.

وفي ظل فشله في التقدّم نحو الخيام، حاول الاحتلال الالتفاف من جوانب البلدة في اتجاه إبل السقي والأطراف المطلة على الخيام، فيما كانت المقاومة تستهدف محاولات الالتفاف هذه على الرغم من الغطاء الناري للاحتلال.

وعند مثلّث الخيام - كفركلا - دير ميماس في القطاع الشرقي، حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدّم من تل نحاس في محيط كفركلا الى دير ميماس فاستُهدف في تل نحاس 3 مرات بصليات صاروخية، وفي محيط دير ميماس بقذائف المدفعية.

أمّا في القطاع الغربي، فتركّزت المواجهات عند بلدات شمع والجبّين ويارين، حيث استُهدفت تجمّعات القوات مرتين في تل أرميس غربي شمع، بالإضافة إلى تدمير دبابة في محيط القلعة، لتنتقل المواجهات إلى يارين حيث استُهدف تجمّع للقوات الإسرائيلية بأسراب من الُمسيّرات الانقضاضية.

ومساء الأمس وحتى ساعات الفجر، حاولت القوات الإسرائيلية توسيع المساحات التي تعتبرها مؤمّنة من وجود عناصر المقاومة عبر محاولة التثبيت في بلدة الجبّين، ليتبيّن أنّ المقاومين يترصّدون هذه القوات في البلدة، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الصاروخية والرشاشة أوقعتهم بين قتيل جريح، إضافةً إلى تدمير دبابة "ميركافا".

ضرب العمق اللوجستي

نفّذ حزب الله أمس 10 استهدافات في شمال فلسطين المحتلة، حيث ضرب 3 قواعد عسكرية، وهي قاعدة "شراغا" شمالي عكا، وموقع الإنذار المبكر "يسرائيلي" في جبل الشيخ، وموقع "حبوشيت"، في قمة الجبل أيضاً.

واستهدف حزب الله 5 تجمّعات عسكرية في مستوطنات "سعسع" والمالكية والمنارة و"زرعيت" وشوميرا، بالإضافة إلى استهداف مستوطنة "راموت نفتالي" أيضاً.

على صعيد العمق الاستراتيجي

نفّذ حزب الله 3 عمليات استهداف في العمق الاستراتيجي، منها عمليتان في مدينة حيفا المحتلة، حيث استهدف قاعدة حيفا التقنية والتي تتبع سلاح الجو وتضمّ كلية تدريب وتقع في شرقي المدينة، وقاعدة "ستيلا ماريس" البحرية التي تتبع للبحرية الإسرائيلية ومسؤولة عن الرقابة والتوجيه في الساحل الشمالي، شمالي غربي حيفا، وذلك عبر صليات صاروخية نوعية، إضافةً إلى قصف مدينة صفد بصلية صاروخية أيضاً.

المصدر: "الميادين"