الاحتلال يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت.. واعتداء مباشر على صيادين عند شاطئ صور

وطن: نفّذ الاحتلال الإسرائيلي عدّة غاراتٍ على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مباني سكنية في منطقتي الحدت، والشويفات العمروسية، بعد توجيه الاحتلال تهديدات بتدمير مبانٍ معيّنة في هذه المناطق.

وأفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفاً مبنييّن إلى جوار بعضهما في منطقة الحدث بمحيط الجامعة اللبنانية.

كما استهدفت غارتان عنيفتان إسرائيليان على الضاحية الجنوبية محيط الشويفات - العمروسية.

الاحتلال يعتدي على صيادين عند شاطىء صور

ونقلت مصادر محلية في جنوبي لبنان صورة مباشرة لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على صيادين موجودين عند شاطئ مدينة صور السياحي.

وأفادت المصادر بإصابة صياديَن كانا يتمشيان عند شاطئ المدينة، نتيجة استهداف مسيّرة إسرائيلية لهما بشكلٍ مباشر.

وأكدت الوكالة الوطنية للأنباء أن الغارة تسبّبت باستشهاد شخص وجرح آخر.

هذا واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل، منذ الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حيث أغار الطيران المسيّر على بلدة طورا مستهدفاً دراجتين ناريتين، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين.

وطال القصف المدفعيّ المتقطع ليل أمس وحتى فجر اليوم، قرى القطاعين الغربيّ والأوسط.

كذلك، شنّ طيران الاحتلال غارة على بلدة البياضة في قضاء صور.

وتعرّضت التلال المحيطة ببلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا وبلدتا أرنون ويحمر الشقيف لقصف مركّز.

وكان الاحتلال قد ارتكب، فجر اليوم السبت، مجزرة أدّت إلى ارتقاء 7 شهداء وأكثر من 20 جريحاً، في حصيلة أولية للغارات التي استهدفت منطقة البسطة الفوقا في قلب العاصمة بيروت، بينما العدد قابل للارتفاع بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمبنى المستهدف والمباني المجاورة، بحسب مراسل الميادين، الذي أشار إلى أن منطقة البسطة في بيروت التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي مكتظة بالسكان والنازحين.

وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة، بلغ عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى أمس، 3645 شهيداً و15355 جريحاً.

المصدر: "الميادين"