الاحتلال يفتش منازل شرق نابلس

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، منازل في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق مدينة نابلس، وفتشتها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حارات في بلدة بيتا، وفتشت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: معتصم دويكات.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن تلك القوات أجرت عمليات مداهمة وتخريب في عدة منازل ببلدة بيت دجن، خاصة في منزل المواطن ناظم عبد العزيز أبو جيش.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم عسكر شرقي نابلس، وسط انتشار مكثف في المنطقة دون أن يبلغ عن اعتقالات.