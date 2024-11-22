بالفيديو| حزب الله: استهدفنا قاعدة عسكرية للاحتلال شرق حيفا بصواريخ "نصر 2"

وطن: بث حزب الله اليوم الجمعة، مقطع فيديو تضمن مشاهد قال إنها لاستهداف مقاتليه قاعدة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة حيفا بصواريخ "نصر 2".

وأظهرت المشاهد صورا جوية لقاعدة حيفا التقنية التي تم استهدافها، والتي تضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو، حسبما أفاد الحزب في المقطع.

ووثقت مشاهد حزب الله لحظة إطلاق صواريخ "نصر 2" ليلا باتجاه القاعدة العسكرية التي تقع شرقي مدينة حيفا، وظهورها في سماء الأراضي المحتلة، إضافة لمشاهد محاولة اعتراضها.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف قاعدة عسكرية شرق مدينة حيفا بـ"صواريخ نوعية"، و11 تجمعا لجنود إسرائيليين جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

كما أعلن أنه هاجم بسرب من المُسيرات الانقضاضية تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة يارين جنوبي لبنان، واستهدف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية في ثكنة دوفيف وفي مستوطنات سعسع والمالكية والمنارة وعند أطراف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.