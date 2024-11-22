الصحة العالمية: قلقون بشأن سلامة المرضى والطواقم بمستشفى كمال عدوان بسبب العمليات الإسرائيلية

وطن: حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من خطورة تفاقم سوء الأوضاع الصحية في مستشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة.

أعربت، في بيان لها، عن القلق العميق بشأن سلامة المرضى والطواقم بمستشفى كمال عدوان، بسبب العمليات الإسرائيلية.

وقالت المنظمة إنه يجب وقف الأعمال العدائية في محيط مستشفى كمال عدوان فورا، وتأمين وصول البعثات الإنسانية.

وكان مستشفى كمال عدوان أعلن خروج نظام الأكسجين بالمستشفى، عن الخدمة، بعد قصف مسيرة إسرائيلية.

واوضحت وزارة الصحة بغزة، أنه وفي ساعات متأخرة من ليلة أمس اعادت قوات الاحتلال استهداف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مما أدى لإصابة 6 من الكوادر الطبية العاملة بينها حالات خطيرة أدخلت الى العناية المركزة.

كما وأدى الاستهداف ايضا الى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي بالمستشفى، وثقب خزانات المياه لتصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه، الامر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى.

وأشارت إلى تواجد 80 مريضاً و 8 حالات في العناية المركزة بالمستشفى.

وتتواصل حرب الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة، لليوم 413 تواليًا، وسط دمار شامل في مناحي الحياة بقطاع غزة، وقتل مستمر للمدنيين والنازحين، وشن "إسرائيل" حرب تجويع على سكان القطاع، بينما تشهد مناطق شمال القطاع محاولات تهجير قسري، تحت نيران القصف المتواصل منذ 47 يوما.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، الخميس، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44 ألفًا و56 شهيدا، بالإضافة لـ 104 آلاف و268 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.