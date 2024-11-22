الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف ويعتقل مسعفة في أوصرين جنوب نابلس

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على أفراد طاقم إسعاف تابع لبلدية عقربا، واعتقلت ضابطة إسعاف، خلال تغطية مواجهات في قرية أوصرين، جنوب نابلس.

وقال ضابط الإسعاف، سائق مركبة إسعاف بلدية عقربا، يوسف ديرية، إن قوات الاحتلال احتجزت أفراد الطاقم واعتدت عليهم وحققت معهم ميدانيا، وفتشت المركبة، قبل أن تعتقل ضابطة الإسعاف رنا أبو صقر.

وأضاف أن طاقم الإسعاف التابع لبلدية عقربا، كان يغطي المواجهات المندلعة في قرية أوصرين المجاورة، خلال تعرضه للاعتداء.