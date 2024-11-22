جمعية المرأة العاملة: قرار محكمة الجنايات الدولية خطوة على طريق تفعيل أدوات العدالة الدولية لحماية الفلسطينيين والفلسطينيات

وطن: رحبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالقرار التاريخي لمحكمة الجنايات الدولية الصادر أمس (21/11/2024)، وترى فيه قفزة هامة نحو تفعيل أدوات العدالة الدولية لحماية الفلسطينيين والفلسطينيات، ويشكل خطوة على طريق مساءلة الاحتلال وقادته السياسيين والعسكريين وشركائهم.

ودعت الجمعية في بيانها الذي وصل وطن نسخة منه، لتحالف دولي لضمان التطبيق الفعلي وعدم إفلات قادة الاحتلال من العقاب، خاصة وأن القرار بني على أدلة دامغة غير قابلة للتأويل، وأنه يأتي ليراكم على الفتوى التي أصدرتها في وقت آنف، محكمة العدل الدولية، والتي تبنتها ١٢٤ دولة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول الماضي حول عدم قانونية الاحتلال وإجراءاته وحول إنهاء الاحتلال خلال سنة من تاريخ قرار تبنيها للرأي الاستشاري للمحكمة .

وإذا كان رد دولة الاحتلال على القرار عبر الإمعان في عمليات القتل في قطاع غزة وفي لبنان منذ لحظة صدور القرار وحتى اللحظة، حيث تم قتل العشرات من المواطنين والمواطنات خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، واصطفاف كافة مكونات النظام السياسي في دولة الاحتلال، من حكومة ومعارضة وحتى الصحافة، لإعلان رفض القرار، وشن هجمة شرسة على المحكمة واتهامها بمعاداة "السامية"، فإن المطلوب من الأمم المتحدة ممثلة بشخص سعادة أمينها العام، السيد أنطونيو غوتيرش، التدخل الفوري وفرض العقوبات على دولة الاحتلال تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية، للجم عدوان الاحتلال ووقف جرائمه لضمان الأمن والسلم الدولي الذي يهدده إرهاب حكومة دولة الاحتلال ومستوطنيها.

كما تدعو الجمعية كافة الدول، للقيام بواجباتها القانونية والعمل فورا على تطبيق قرارات المحكمة وتدعو الاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاقية التجارة مع دولة الاحتلال، واحترام اتفاقية تجارة الأسلحة بوقف إمداداتها بالأسلحة ، وتدعو كافة الشعوب وحركات التضامن الدولية بمزيد من المناصرة ، للضغط على حكومات بلدانها لضمان تطبيق قرار المحكمة بشكل فوري، وفرض الحصار والمقاطعة على دولة الاحتلال. كما تدعو الجمعية وفق رؤيتها لأجندة المرأة والسلام والأمن المرتبطة بقرار مجلس الأمن ١٣٢٥ وغيره من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة، للتسريع باتخاذ إجراءات فورية بحق الدول التي تنتهك قرار المحكمة وتواصل تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لدولة الاحتلال، وهو الدعم الذي يمكنها من مواصلة جرائمها والتنكر لقرارات محكمة الجنايات الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، وقرارات الأمم المتحدة كافة.

