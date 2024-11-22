بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

وطن: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وآلاف المستوطنين اليوم الجمعة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل .

وقال غسان الرجبي، مدير أوقاف الخليل، إن "آلاف المستوطنين رفقة بن غفير اقتحموا الحرم الإبراهيمي للاحتفال بما يسمى (سبت سارة)".

وأدى بن غفير والمستوطنون الإسرائيليون طقوسا تلمودية داخل الحرم.

ويتعرض المسجد الإبراهيمي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال، كان أخرها خلال ما يعرف بـ""عيد العُرش اليهودي" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث جرى إغلاق المسجد ومنع رفع الأذان فيه.