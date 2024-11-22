القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية في النقب المحتل

وطن: أعلنت جماعة "أنصار الله" تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، في ثاني عملية لهم تستهدف القاعدة عينها خلال تشرين الثاني.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، خلال مسيرة حاشدة بصنعاء تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، أوضح فيه أن القوة الصاروخية نفذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2″، مؤكدا أن "العملية حققت هدفها بنجاح".

وأكد "أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ سوفَ تواصلُ عملياتِها العسكريةَ، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان".

وتمثل هذه العملية هي الثالثة التي يستهدف خلالها أنصار الله قواعد عسكرية إسرائيلية خلال شهر تشرين الثاني، والعملية الثانية التي تستهدف نفس القاعدة خلال هذا الشهر، إذ سبق وأعلنوا استهدافها في الثامن من تشرين الثاني بذات الصاروخ، فيما أعلنوا بتاريخ 11 تشرين الثاني استهداف قاعدة “ناحال سوريك” العسكرية جنوب شرق يافا- تل أبيب المحتلة.