الاحتلال يقتحم سلواد شرق رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد، وانتشرت بين أزقتها وشوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

من جانب آخر، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا على مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم وأعاقت حركة تنقلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله، فجر اليوم، وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.