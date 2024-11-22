مستوطنون يكسرون أشجار حمضيات في ديراستيا

وطن: أقدم مستوطنون، اليوم الجمعة، على تكسير أشجار حمضيات وإتلاف ثمارها، في منطقة وادي قانا غرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، بأن مجموعة من المستوطنبن اعتدوا على "بيارة" المزارع عبد الرزاق منصور في منطقة البصة بوادي قانا، وكسروا أشجار ليمون وبرتقال، وأتلفوا ثمارها.

وأضاف ذياب أن مزارعي وادي قانا يتعرضون لاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم، لصالح التوسع الاستيطاني.

وأمس، سرق مستوطنون ثمار زيتون وآلة قطف كهربائية من منطقة "بنات البر" في أراضي بلدة كفر الديك، غرب سلفيت، كما قطعوا وكسروا 60 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن مجاهد راضي عطياني وحطموا زجاج مركبته، في قرية ياسوف شرق المحافظة.

يذكر أن اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المزارعين وأراضيهم، تصاعدت في الآونة الأخيرة، خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات، وصلت إلى حد القتل، وحرق أشجار الزيتون وتقطيعها وسرقة المحصول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين ارتكبوا منذ بداية عام 2024، أكثر من 1732 اعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.