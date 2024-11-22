قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية أحياء في مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من مدينة جنين ومخيمها وعدة بلدات في المحافظة، مساء يوم الأربعاء الماضي، بعد عدوان تواصل على مدار 48 ساعة، أسفر عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 19 آخرين، ودمار واسع في البنية التحتية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها واجتياحاتها للمدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 795 مواطنا، وإصابة نحو 6450، واعتقال أكثر من 11 ألف، وفقا لمعطيات رسمية.