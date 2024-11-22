الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان ويجدد قصفه على الضاحية الجنوبية لبيروت

وطن: تواصل، اليوم الجمعة، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

وتجدد قصف الاحتلال منذ فجر اليوم على مناطق الشياح، الطيونة، الكفاءات، حارة حريك، الحدت والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينة صور وبلدات الغازية، البرج الشمالي، المعشوق، معركة، شوكين، عين قانا، ميفدون، الناقورة، طير حرفا، المالكية، بيوت السياد، يحمر الشقيف، دير قانون راس العين، القطراني، الخيام، علما الشعب، عين علما، حامول، ارنون، شيحين والجبين في جنوب لبنان.