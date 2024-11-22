رئيس مجلس إدارة شركة البركة للتأمين الاسلامي عوض الله عواد: إقبال واسع على الاكتتاب العام لاسهم شركه البركة بالرغم من الوضع الصعب الذي تمر به فلسطين

رام الله – وطن: أعلن المهندس عوض الله عواد رئيس مجلس إدارة شركة البركة للتأمين الإسلامي المساهمة العامة عن قرب انتهاء فترة الاكتتاب العام الأولي، التي انطلقت في 3 نوفمبر 2024، وستُختتم رسميًا مساء يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، دون تمديد.

جاء هذا الإعلان بعد الإقبال الواسع الذي شهده الاكتتاب من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث لوحظ خلال عملية الاكتتاب أن صغار المساهمين كانوا من بين الفئات الأكثر إقبالاً على شراء أسهم الشركة حيث أوشكت نسبة الاكتتاب على الوصول إلى 100% من الأسهم المطروحة على الرغم من التحديات والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. يعكس هذا الاتجاه إدراك شريحة واسعة من المواطنين لأهمية الاستثمار في شركة البركة والثقة العالية التي يوليها المستثمرون لشركة البركة وخططها الطموحة. وكان الاكتتاب قد طرح 2,250,000 سهم بسعر 1 دولار أمريكي للسهم الواحد، وتمثل هذه الأسهم نسبة 37.5% من رأس المال المصرح به للشركة، والبالغ 6,000,000 دولار أمريكي.

وفي تصريح له، أكد المهندس عوض الله عواد، رئيس مجلس إدارة شركة البركة للتأمين: "الإقبال المميز الذي شهدناه خلال فترة الاكتتاب لاسهم الشركة هو دليل واضح على الثقة التي يوليها المواطنون لشركة البركة، حيث يمثل هذا الاكتتاب فرصة استثمارية هامة للمواطنين للمشاركة في شركة تسعى دائمًا لتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها."

وأشار عواد إلى أن الشركة وفرت خيارات مرنة للمكتتبين من خلال تقديم الطلبات عبر فروع "البنك الإسلامي العربي" و"بنك القدس"، بالإضافة إلى الإرشادات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للشركة ومركزها الرقمي. وأضاف: "نحن سعداء بهذا النجاح الذي يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة، وملتزمون بتحقيق تطلعات المستثمرين من خلال خطط استراتيجية قائمة على التوسع والابتكار."

وأشار عواد إلى أن فروع الشركة تنتشر في غالبية محافظات الوطن، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في السوق الفلسطيني. كما أن الشركة تتميز بوجودها داخل أسوار مدينة القدس، في خطوة تعكس التزامها بدعم اقتصاد مدينة القدس وتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق.

ويرأس هيئة الرقابة الشرعية للشركة سماحة الشيخ الدكتور علي القرة داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مما يضمن التزام كافة أنشطتها وخدماتها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.

وفي إطار خططها التطويرية، تستعد الشركة لإطلاق أول فرع رقمي في فلسطين، وهو الأول من نوعه في القطاع التأميني، بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات الشركة وتعزيز تجربة العملاء.

وأضاف عواد أن أحد عوامل نجاح الشركة يتمثل في طاقم الإدارة التنفيذية المؤهل، حيث يمتلك الفريق خبرات تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجال التأمين، مما يضمن الكفاءة العالية في تقديم الخدمات وتطوير الأعمال. وأشار إلى أن الشركة عززت فريقها بطاقات شبابية واعدة تساهم في تعزيز الابتكار والإبداع، بما يلبي تطلعات السوق المحلي ويساعد في تقديم خدمات تأمينية مميزة ومتطورة.

واختتم عواد بالقول: "نتطلع إلى المستقبل بثقة، ونعد مستثمرينا بمواصلة العمل على تطوير خدماتنا بما يضمن تقديم أفضل الحلول التأمينية وبما يساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الاستدامة."

ومن الجدير ذكره بأن شركة البركة للتأمين الإسلامي تأسست في يناير 2022، وهي من أحدث شركات التأمين في فلسطين. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات التأمينية التي تشمل تأمين المركبات، التأمين الصحي، التأمين البحري والجوي، والتأمين الزراعي وغيرها من التأمينات المميزة، مما يجعلها خيارًا مبتكرًا وموثوقًا للأفراد والشركات.