القسام: قنصنا 4 جنود واستهدفنا جرافة ودبابة إسرائيلية بعملية مركبة برفح

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، عن تنفيذ مجاهديها عملية مركبة ضد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري يوم الجمعة: إن "مجاهديها تمكنوا من تنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات العدو قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح قبل قليل".

وأضافت أن "مجاهديها رصدوا عددًا من جنود الاحتلال في المكان وتمكنوا من قنص 4 منهم ببندقية (الغول) القسامية وأكدوا مقتل جنديين بشكل مؤكد".

وتابعت "فور وصول دبابة (مركفاه) صهيونية لنجدتهم تم استهدافها بقذيفة (الياسين 105) واشتعلت النيران فيها، بعدها رصد مجاهدونا تقدم جرافة عسكرية لسحب الدبابة المحترقة واستهدفوها بقذيفة (الياسين 105)، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وفي السياق، أعلنت القسام الجمعة، عن استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل غربي مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت: إن "مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل بقذيفة (TBG) وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع الصفطاوي غربي مدينة جباليا شمالي القطاع".