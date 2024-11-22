الجالية الفلسطينية في بريمن ترحب بإصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

وطن: رحبت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية سامر بلال اصلان لقد آن الأوان أن تأخذ العدالة مجراها ويحاكم نتنياهو وقادة الاحتلال على جرائم الابادة الجماعية وسياسة التجويع الجماعي في غزة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث

وشدد اصلان على قرار المحكمة الجنائية الدولية والذي يعكس مبدأ المحكمة وهو عدم إفلات أي مجرم من العقاب مهما كانت حصانته ووضعه السياسي وهذا مصير دولة الاحتلال المجرمة.