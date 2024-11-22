الاحتلال يدرس توصيات لتقديمها لإدارة ترامب لمعاقبة "الجنائية الدولية"

رام الله - وطن: قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن "إسرائيل" بدأت إعداد قائمة توصيات لتقديمها لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وذكرت هيئة البث في خبر مقتضب أن "تل أبيب بدأت بالفعل إعداد قائمة توصيات وأفكار للإدارة الأمريكية المقبلة، تشمل اتخاذ إجراءات عقابية بحق أشخاص محددين في المحكمة الجنائية”.

كما نقلت عن المدعي العام أنه يدرس خطوات قانونية للرد على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد صدور القرار في وقت سابق الخميس، أدان مايك والتز مستشار ترامب للأمن القومي، قرار المحكمة، قائلا في منشور على إكس: “انتظروا ردا قويا في كانون الثاني/ يناير المقبل (تاريخ تسلم ترامب مهامه رسميا) ضد المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة”.