الاحتلال يقصف مستشفيي كمال عدوان والعودة شمالي غزة.. وشهداء وجرحى في أنحاء القطاع

وطن: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مناطق مختلفةً من قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 18 شهيداً على الأقل، خلال الساعات الماضية.

في شمالي القطاع، نسف الاحتلال مباني السكنية، وشنّ سلسلة غارات على جباليا، بينما أطلقت آلياته النار على غربي جباليا وحي الصفطاوي، كما أحرق الاحتلال منازل في محيط ميدان بيت لاهيا.

وقصف الاحتلال مستشفى كمال عدوان، مستهدفاً وحدة الأوكسجين فيه، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لأحد الأطفال الخدج، بعد ما انقطع الأوكسجين عنه، وأطلق النار على الطواقم الطبية.

وعلى الرغم من القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى، عملت الطواقم الطبية على صيانة خطوط الأوكسجين المتضررة.

وبعد استهداف مستشفى كمال عدوان، قصف الطيران المسيّر التابع للاحتلال مستشفى العودة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال أعادت في ساعات متأخرة من ليلة أمس استهداف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأصابت 6 من الكوادر الطبية العاملة بينها حالات خطيرة أدخلت الى العناية المركزة.

وأضافت الوزارة إن القصف دمر المولد الكهربائي الرئيسي في المستشفى وثقب خزانات المياه لتصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه، الامر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى، مشيرة الى وجود 80 مريضاً و8 حالات في العناية المركزة في المستشفى

أما في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، فاستهدف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو عصر، حيث استشهد 8 أشخاص.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي غربي حي الصبرة، جنوبي المدينة.

ووسط قطاع غزة، استشهد شخصان في قصف طيران الاحتلال المروحي منزلاً لعائلة أبو سمرة في دير البلح، و5 آخرون في استهداف شمالي مخيم النصيرات، حيث وقع عدد من الجرحى أيضاً.

كما شنّ الاحتلال غارةً استهدفت شرقي مخيم البريج.

كذلك، انسحبت الاستهدافات الإسرائيلية على جنوبي القطاع، حيث تم تسجيل استشهاد شخصين، هما امرأة وطفلتها، من جراء استهداف الاحتلال خيمةً تؤوي نازحين في غربي خان يونس.

وشنّ الاحتلال قصفاً جوياً ومدفعياً، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف، على وسط رفح، حيث استهدف منزلاً. أما شرقي المدينة، فاستهدفت طائرات الاحتلال حي الجنينة.

يُضاف هؤلاء الشهداء والجرحى إلى أكثر من 44,055 شهيداً و104,265 جريحاً، تم تسجيلهم، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة في القطاع.

وفي غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بفعل تراكم الأنقاض والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.