لاريجاني: إذا استخدم حزب الله أسلحته المهمة فإنّ معادلة الحرب ستتغيّر

وطن: أكد كبير مستشاري قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، علي لاريجاني، أنّه إذا "استخدم حزب الله أسلحته المهمة فإنّ معادلة الحرب ستتغيّر إلى حدٍ كبير".

وأعرب لاريجاني، في حديث مع موقع مكتب السيد علي خامنئي، عن "ثقته من انتصار حزب الله في ظل المعنويات العالية التي يتمتع بها رجال المقاومة".

وقال إنّ "أيّ قرار تتخذه الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب، نبيه برّي وحزب الله، سيحظى بدعم من الجمهورية الإسلامية".

وقبل أيام وصل لاريجاني إلى لبنان بعد سوريا، وأكّد لاريجاني عقب اللقاء مع رئيس البرلمان اللبناني أنّ "حزب الله تيار صلب، والشعب اللبناني شعب عظيم، وإيران ستدعم المقاومة".

وأكد لاريجاني، الجمعة، أن بلاده ستدعم أي قرار تتخذه المقاومة والحكومة في لبنان، موضحاً أن مسودّة اتفاق وقف إطلاق النار "يمكن، في بعض نقاطها، التوصل إلى حل مستقبلاً، إذا لم تسعَ واشنطن ومعها إسرائيل للعبث بها".

المصدر: "الميادين"