أعضاء المحكمة الجنائية ملزمون باعتقال نتنياهو وغالانت.. والقرار زلزال عالمي

وطن: قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن مذكرات الاعتقال، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش المُقال، يوآف غالانت، "تمثل زلزالاً في المشهد القانوني العالمي، فهي المرة الأولى، التي يتم فيها توجيه اتهامات إلى حليف غربي من هذا النوع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من جانب هيئة قضائية عالمية".

وأضافت أنه "في الأمد البعيد، قد تزداد ضخامة الاتهامات الموجَّهة إلى نتنياهو وغالانت، مع مرور الوقت، الأمر الذي يقلّص مساحة العالم التي لا تزال مفتوحة أمامهما. ومن الصعب التخلص من وصمة العار التي تلحق بالمتهمين بارتكاب جرائم حرب".

وتابعت الصحيفة البريطانية أنه "في العالم كما يُرى من لاهاي، فإن موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على أوامر الاعتقال، من شأنها أن تغيّر إلى الأبد مكانة المحكمة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تتفاعل بعنف، لكن على حساب صدقيتها الدولية، ومطالبتها المتبقية بالدفاع عن العدالة العالمية".

وفي الوقت الذي رأت "الغارديان" أن "حلفاء إسرائيل الآخرين، مثل ألمانيا، سينأون بأنفسهم عن هذا القرار (ومن المتوقع أن تصوغ حكومة ستارمر في بريطانيا رداً محايداً)"، أكدت أن "من المرجح أن ترحّب مجموعة من البلدان، التي كانت حتى الآن ترى المحكمة الجنائية الدولية أداةً في يد العالم الغربي، بالقرار والمحكمة نفسها".

"وفي حين لم يفعل مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، سوى القليل لتخفيف حدة الحرب في غزة"، بحسب "الغارديان"، فإنه "سيُنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية، على نطاق واسع، وخصوصاً في الجنوب العالمي، على أنها مدافعة أكثر فعالية عن ميثاق الأمم المتحدة".

من جهتها، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت "يعني أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 124 دولة، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها".

أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فرأت أن أوامر الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه السابق، "ستؤدي إلى تفاقم تراجع شرعية إسرائيل في الساحة العالمية، بحيث واجهت إدانة شرسة على نحو متزايد بسبب سلوكها في الحرب في غزة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة.

ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الطعون التي قدمتها "إسرائيل"، مؤكدة أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً".

المصدر: "الميادين"+ "الغارديان"