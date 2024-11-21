استيطان المقابر: "مسمار جحا" الذي يغزو الأراضي الفلسطينية

وطن- وعد أبو عصيدة

باتت المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية بمثابة "مسمار جحا" الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية. وأصبحت معالم الاستيطان جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للفلسطينيين، حيث يرون آثار هذا التوسع الاستيطاني كيفما توجهوا في الضفة.

وما يجري فوق الأرض له مثيلٌ تحتها، حيث لم تتوقف مطامع الاحتلال عند السيطرة على الأرض التي يعيش عليها الفلسطينيون فقط، بل توسعت إلى الأراضي تحت ذرائع وأساليب متجددة وغير تقليدية، لعلّ أبرزها الاستيلاء على آلاف الدونمات بحجة إقامة "المقابر اليهودية"، طامعين في كلّ شبر من هذه الأرض سواء للأحياء أو الأموات.

بداية استيطان المقابر

تعود جذور استيطان المقابر إلى عام 1976 عندما استولت سلطات الاحتلال على عشرات الدونمات في القدس بهدف إنشاء "المقابر اليهودية" كذريعة جديدة للسيطرة على المزيد من أراضي الضفة الغربية. وأوضح خليل التفكجي، الباحث في شؤون الاستيطان، أن "المقابر تعدّ وسيلة سهلة لفرض الوقائع على الأرض وتحقيق أطماع الاحتلال"، مشيراً إلى أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من توسيع أو ترميم مقابرهم، بل ويعتدي على بعضها ويزيل شواهدها، كما حدث في مقبرة "مأمن الله"، التي تعتبر من أكبر وأقدم المقابر الإسلامية في القدس، حيث "تمّ تقليص مساحتها بشكلٍ كبير وتحويل بعض الأجزاء إلى منشآت ومتنزهات إسرائيلية."

وأشار التفكجي إلى أن المقابر اليهودية تتركز في القدس بمناطق مثل جبل الزيتون ورأس العمود وجبل الربابة ضمن ما يُعرف بـ "الحوض المقدس". كما تحدث عن ظاهرة القبور الوهمية، التي وصفها بأنها "حيلة ذكية ووقحة"، حيث تضع سلطات الاحتلال حجارة ضخمة لتبدو كأنها قبورٌ يهودية، رغم خلوها من الموتى، موضحاً: "هذا ليس عبثاً؛ الهدف هو تمهيد الطريق للاستيلاء على أراض جديدة دون أي مسوغات قانونية."

تأثير المقابر اليهودية على الضفة الغربية

في تموز/يوليو 2018، أعلنت سلطات الاحتلال عن مصادرة 140 دونماً من أراضي محافظتي سلفيت وقلقيلية بهدف إقامة مقبرة كبيرة قرب مستوطنة "أورانيت"، تتسع لأكثر من 30 ألف قبر. وتشير إحصاءات إلى أن حوالي 40% من قبور المستوطنين في الضفة تقع على أراضٍ فلسطينية خاصة. وعن هذا الوضع يقول التفكجي: "استغلال القبور يتيح للاحتلال مساحة إضافية للاستيطان، حتى أصبحت المقابر وسيلة ممنهجة لابتلاع الأراضي الفلسطينية". ويضرب مثالًا بمقبرة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل، مشيرًا إلى أن "مثل هذه المقابر التي تبدو للبعض مجرد مواقع دفن، هي في الحقيقة حجج لتوسيع حدود المستوطنات وفرض وقائع جديدة."

وأكد محمود الصيفي، مدير مركز أبحاث شمال الضفة، أن الاحتلال يعمل على إنشاء وتوسعة المقابر كوسيلة لفرض حقائق جديدة على الأرض؛ إذ تُبنى المقابر خارج المخطط الهيكلي للمستوطنات وبعيدًا عن أماكن السكن، ما يوفر مساحات مصادرة إضافية بين المقابر وأبعد منزل في المستوطنة. يوضح التفكجي هذه الإستراتيجية بقوله: "المساحات التي تفصل بين حدود المقبرة وآخر بيتٍ في المستوطنة تعتبر داخل حدود المستوطنة، وهذا يعني توسعات إضافية لا يراها البعض."

استناد استيطاني على التوراة

تؤكد بعض العقائد اليهودية التلمودية أن الضفة الغربية تمثل "مملكة يهودا والسامرة"، ما يشجع بعض اليهود على وصية دفنهم في أراضي الضفة، اعتقادًا أن هذا يضمن بقاء الأرض لهم. ويشير التفكجي إلى أن "هذه الاستراتيجية ذات أبعاد دينية تخدم الأجيال القادمة وتثبت الروايات الإسرائيلية التي تدعي أحقية اليهود بالأراضي الفلسطينية." ويرى التفكجي أن دفن الموتى في أراض فلسطينية هو "وسيلة دائمة لترسيخ مفاهيم تلمودية، تنصّ على وجود ارتباط ديني وتاريخي مزعوم بالأرض."

ويشير التفكجي إلى أن المستوطنات يمكن إزالتها، بينما تُعتبر القبور وقفاً يهودياً من البحر إلى النهر ولا يمكن نقلها حسب العقيدة اليهودية، ما يزيد تعقيد عودة الأراضي لأصحابها الفلسطينيين. مضيفاً: "يحرّمون نبش وإزالة القبور لأنها جزء مما يسمونه بأرض الميعاد، وهذا يزيد الأمر تعقيداً أمام الحقوق الفلسطينية."

ومع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، تسعى إسرائيل لإحكام سيطرتها على الأراضي، متوسعة في استخدام المقابر لفرض وقائع جديدة على الأرض وزيادة مساحات الاستيطان، ما يضفي أبعاداً جديدة على الصراع القائم في الضفة الغربية.

خاص بآفاق البيئة والتنمية