لبنان: عشرات الشهداء والجرحى جراء مجازر للاحتلال في البقاع شرقي البلاد

وطن: ارتكب الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 5 مجازر أدّت إلى ارتقاء نحو 34 شهيداً و28 إصابة حتى الساعة.

وقالت مصادر في البقاع اللبناني، إن هناك 6 شهداء من عائلة واحدة في بلدة مقنة، و8 شهداء في بلدة عمشكة، و11 شهيداً على الأقل في نبحا، و3 شهداء في قرية مصنع الزهرة غربي بعلبك.

وطالت الغارات بلدات عديدة اليوم في محافظة بعلبك-الهرمل وهي يونين، بيت شاما، جرود نحلة، بريتال، مقنة، السفري، جرد بوداي، فلاوه، بيت مشيك، نبحا، عمشكة، الطيبه، حوش الرافقه وقلد السبع.

وبحسب وكالة فلسطين اليوم، بلغت حصيلة العدوان الاسرائيلي على البقاع اللبناني حتى اليوم 1182 غارة أسفرت عن 839 شهيد، 1399 جريح.

وأسفرت غارات "جيش" الاحتلال يوم أمس عن 25 شهيداً و 121 جريحاً على كامل الأراضي اللبنانية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3583 شهيداً و 15244 جريحاً.