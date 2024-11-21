حزب الشعب يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق "نتنياهو" و"جالانت" ويطالب بالتنفيذ الفوري

وطن: رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" ووزير جيشه السابق "يوآف غالانت" بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكداَ على ضرورة التنفيذ الفوري لهذا القرار.

وطالب حزب الشعب في بيان له، اليوم الخميس، الهيئات الدولية كافة، بوضع قراراتها المتعلقة بوقف العدوان وجرائم الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتأمين حمايته، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الارهاب والاحتلال الاسرائيلي، موضع التنفيذ الفوري وعدم السماح بإفلاتها من العقوبات.