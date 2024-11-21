فدا يرحب باصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغلانت ويطالب دول العالم بمساعدة المحكمة في القبض عليهما

وطن: رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يؤآف غلانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك استخدام التجويع سلاحا مع التأكيد على أن قبول (إسرائيل) باختصاص المحكمة غير ضروري.



وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن القرار خطوة هامة على طريق إنصاف آلاف الشهداء والجرحى والمهجرين قسرا وغيرهم من المتضررين والمنكوبين من أبناء شعبنا ضحايا حرب الابادة التي تواصلها (إسرائيل) وعلى طريق وقف هذه الحرب الوحشية ومعاقبة هذا الكيان الاسرائيلي المارق والانتصار لمنظومة حقوق الإنسان والعدالة الدولية.



وأضاف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن الكرة الآن، وبعد هذا القرار الشجاع، هي في ملعب مختلف دول وحكومات العالم من خلال التنفيذ الأمين والدقيق له ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إلقاء القبض على المجرمين نتنياهو وغلانت وتقديمهما للمحكمة لينالا العقاب الرادع على جرائمها.



وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على أن أية دولة أو جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، تقول بمعارضتها لقرار المحكمة الجنائية الدولية أو ترفض تنفيذه تضع نفسها في موقع الحامي للجرائم الاسرائيلية والشريك فيها.