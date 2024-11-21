"الاتحاد العام للمرأة" يرحب بقرار "الجنائية الدولية" إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

وطن: رحب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب الاتحاد، في بيان له، اليوم الخميس، الدول الموقعة على ميثاق روما والمنضمة إلى اتفاقية الإبادة الجماعية بالتعاون مع المحكمة من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة، واعتقال نتنياهو وغالانت دون إبطاء أو تردد، من أجل ترسيخ وتعميم ثقافة عدم الإفلات من العقاب وفق القوانين الدولية.