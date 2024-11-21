أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها لتحريضها على الفتنة

وطن: منعت أستراليا وزيرة القضاء "الإسرائيلية" السابقة أيليت شاكيد من دخول البلاد، حيث كان من المقرر أن تلقي كلمة في مؤتمر نظمه مجلس أستراليا/إسرائيل والشؤون اليهودية.

وذكرت صحيفة "ذا أستراليان" أن السلطات رفضت منح تأشيرة دخول لشاكيد لأنها قد "تحرض على الفتنة"، مشيرة إلى أن القانون المستخدم لمنع دخولها ينص على أنه قد يتم منع الأشخاص إذا كان يُعتقد أنهم قد "يشوهون شريحة من المجتمع الأسترالي، أو يحرضون على الفتنة في المجتمع الأسترالي أو شريحة من ذلك المجتمع".