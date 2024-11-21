المقاومة توقع قوة من جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وطن: أوقعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، قوة راجلة من جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وذكرت القسام في بيانها، أن مقاتليها أوقعوا قوة من جيش الاحتلال راجلة قوامها 15 جنديًا وتمكنوا من الإجهاز عليهم من مسافة صفر خلال اشتباك في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



كما أعلنت استهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" بالقرب من منطقة الصفطاوي غرب معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدافها بالتعاون مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، جنود الاحتلال الإسرائيلي، وموقع أبو عريبان في محور "نتساريم" بقذائف الـهاون.

بدوره، أفاد مصدر محلي في قطاع غزة بأنّ "معارك طاحنة تتواصل بين المقاومة وجيش الاحتلال في شمالي قطاع غزة".

وأمس، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد لالتحام مجاهديها مع جنود الاحتلال وآلياته وسط بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأقرّ "جيش" الاحتلال، أمس الأربعاء، بمقتل جندي إسرائيلي من كتيبة "نحشون (90)" التابعة للواء "كفير"، وإصابة قائد الكتيبة وهو ضابط برتبة مقدم بجراح خطيرة خلال اشتباك من مسافة قريبة في معارك جباليا، شمالي قطاع غزّة.

"نحن في الوحل"

وقالت وسائل إعلام عبرية إننا وصلنا في قطاع غزة إلى مرحلة فظيعة ومؤلمة، والتي تسمّى "الوحل".

ولفتت إلى أنّه "في هذه المرحلة يسقط لنا جنود في قطاع غزة في حين أنّ وجودهم هناك غير ضروري".