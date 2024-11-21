السفير مروان طوباسي: مذكرة محكمة الجنايات الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت تمثل انتصارًا كبيرا للعدالة والحقيقة ولشعبنا الفلسطيني

رام الله – وطن: أكد السفير مروان طوباسي، رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الفلسطيني التقدمي للتضامن الدولي بين الشعوب، ان إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، انتصارًا كبيرا للعدالة والحقيقة ولشعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية وفي المقدمة منهم الشعب اللبناني الذي يتعرض لجرائمهم ولكل أحرار العالم والقوى التقدمية.

واكد طوباسي في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان "هذا التطور يؤكد المبدأ الأساسي بأن لا أحد فوق القانون الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة"، مشيرا الى ان ازدواجية المعايير بشأن العدالة لن تمر رغم محاولات الهيمنة الامريكية وسياسات الغرب الاستعماري لإعاقتها.



واكد طوباسي ان هذا القرار يمثل إنجازا وهو بمثابة شهادة حية على السعي الدؤوب من كل مناصري الحقيقة والحريات لتحقيق العدالة وعلى صمود الضحايا والمدافعين عن الحرية وحقوق الإنسان وعلى العمل السياسي الفلسطيني من خلال منظمة التحرير، بما في ذلك المقاومة الفلسطينية منذ ان انطلقت مع انطلاق ثورتنا عام ١٩٦٥، والالتزام الراسخ لمن يسعون إلى تعزيز كل المبادئ الإنسانية وسيادة القانون. كما يُبرز أهمية الآليات الدولية في محاسبة الجناة وردع الانتهاكات والجرائم المستقبلية.



وشدد طوباسي على أن تحقيق العدالة يتطلب يقظة مستمرة وتضامنا عالميا. إن إصدار هذه المذكرات ليس نهاية الطريق، بل هو بداية ودعوة للعمل من أجل دعم تنفيذ العدالة وصون كرامة جميع البش، وبداية لإنهاء الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا الفلسطيني منذ قرن من الزمن، وهو بداية لإنهاء عدوان الإبادة والجرائم المرتكبة بحق شعبنا وكل شعوب المنطقة نحو الحرية والاستقلال الوطني شعبنا الفلسطيني فوق تراب وطنه بإقامة الدولة ذات السيادة والديمقراطية والمتواصلة جغرافيا وحق اللاجئين بالعودة وفق القرار الأممي على قاعدة وحدة الأرض والشعب والقضية.

واكد طوباسي على ضرورة الاتحاد والتعاون من أجل الحقيقة والمساءلة وقضايا الحرية والسلام والعدالة.