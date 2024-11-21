شركة ترست العالمية للتأمين (TRUST) تفصح عن البيانات المالية للشهور التسعة الأولى المنتهية في 30�92024

وطن: أفصحت شركة ترست العالمية للتأمين عن بياناتها المالية المرحلية مراجعة والموحدة للشهور التسعة الأولى للعام 2024، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري.

وتشير بيانات ترست العالمية للتأمين عن فترة الشهور التسعة المنتهية في 30�92024 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2,047,735 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 2,210,690 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2023 بإنخفاض بلغت نسبته 7.37%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 178,348,736 دولار أمريكي بعد أن كان 160,559,508 دولار أمريكي في نهاية العام 2023 بإرتفاع بلغت نسبته 11.08%.

وبلغ مجموع المطلوبات 118,873,242 دولار أمريكي بعد أن كان 101,083,626 دولار أمريكي نهاية العام 2023 بإرتفاع بلغت نسبته 17.59%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 59,475,494 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 8,977,493 دولار أمريكي) بعد أن كان 59,475,882 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 9,204,611 دولار أمريكي) في نهاية العام 2023 بإنخفاض بلغت نسبته 0.00%.