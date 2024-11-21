الفصائل تُرحب بقرار محكمة الجنائية الدولية وتدعو دول العالم إلى تنفيذه

رام الله - وطن: رحبت الفصائل، بإصدار محكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، اليوم الخميس.

حماس تدعو لجلب مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت

وفي بيان لها رحبت حركة حماس بالقرار، وحثت محكمة الجنائية الدولية على محاسبة جميع القادة الإسرائيليين.

ودعت دول العالم للتعاون مع المحكمة لجلب مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، ووقف جرائم الإبادة بحق المدنيين بغزة.

الجبهة الشعبية تدعو لتوسيع نطاق ملاحقة جميع قادة الاحتلال

بدورها، أشارت الجبهة الشعبية في بيان لها، إلى أهمية قرار المحكمة والاتهامات الموجهة لهذين المجرمين، مؤكدة انها تظل اتهامات صغيرة أمام الحجم الهائل للجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وما زالوا، والتي تشمل الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع، والقصف العشوائي، وغيرها من الجرائم التي تُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت الجبهة على ضرورة توسيع نطاق ملاحقة جميع قادة الاحتلال، سواء السياسيين أو العسكريين، في كافة المحافل الدولية، وكذلك ملاحقة مجرم الحرب بايدن ووزير خارجيته بلينكن، نظراً لضلوعهما في ارتكاب أو دعم جرائم ممنهجة، وعدم التزامهما بقرارات محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الجبهة، أن هذا القرار يُمثّل بصيص أمل، ويجب أن يكون دافعاً لمزيد من الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة المستمرة على شعبنا وكسر الحصار، ومواصلة جهود عزل الاحتلال ونزع الشرعية عنه على كافة المستويات.

البرغوثي يطالب بالإسراع بإصدار حكمها بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية

بدوره رحب د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية بقرار محكمة الجنايات الدولية اصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جشه يوآف غالانت و توجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.

وطالب البرغوثي في بيان وصل لوطن نسخة عنه محكمة العدل الدولية بالإسراع بإصدار حكمها بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية .

حزب الشعب يطالب بضرورة التنفيذ الفوري للقرار

من جانبه رحب حزب الشعب بقرار محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني "بنيامين نتنياهو" ووزير جيشه السابق "يوآف غالانت" بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكداَ على ضرورة التنفيذ الفوري لهذا القرار.

وطالب حزب الشعب في بيان له، اليوم الخميس، الهيئات الدولية كافة، بوضع قراراتها المتعلقة بوقف العدوان وجرائم الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتأمين حمايته، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الارهاب والاحتلال الاسرائيلي، موضع التنفيذ الفوري وعدم السماح بإفلاتها من العقوبات.

فتح: قرار المحكمة يشكل رسالة واضحة أن زمن الحصانة المطلقة للاحتلال قد انتهى

من جانبه قال الناطق باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة في بيان وصل لوطن، إن إصدار هذه المذكرات يعكس إجماعاً دولياً متزايداً على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ويشكل رسالة واضحة أن زمن الحصانة المطلقة قد انتهى. كما نشيد بموقف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي بلغ عددها أكثر من 120 دولة، والتي لن تسمح لنتنياهو وجالانت بالدخول إلى أراضيها، في موقف يعزز من عزلة الاحتلال دولياً.

كما وصف القيادي في حزب الشعب عصام بكر القرار، بأنه انتصار لضحايا حرب الابادة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهو قرار طال انتظاره من اجل وضع حد للغطرسة الاحتلالية.

وأكد بكر، "ان هذا القرار يتطلب اتخاذ المقتضى القانوني لتنفيذه بارادة دولية جدية، ووضعه موضع التطبيق الفوري ووقف اية حماية لحكومة الاحتلال التي تمارس ارهاب دولة منظم بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على اجراء ملموس دون تأخير من اجل تنفيذ امر الاعتقال الصادر عن المحكمة الدولية".