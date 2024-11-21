حزب الله يكشف تفاصيل الكمين الذي قتل فيه 4 جنود اسرائيليين يوم امس

وطن: كشف حزب الله اليوم الخميس تفاصيل الكمين الذي وقع فيه جنود الاحتلال يوم أمس الاربعاء.

وقال حزب الله في بيان له "رصد مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تسلل قوّة من جيش العدو الإسرائيلي إلى أحد المنازل في الجهة الغربيّة من بلدة طيرحرفا، وفتح مجاهدونا النار على المنزل الذي تتحصن فيه القوّة بالأسلحة الرشاشة من مسافات متوسطة ثم جرى استهداف المنزل بالأسلحة المباشرة ما أدّى إلى تدمير أجزاء من المنزل على القوّة".

وتابع الحزب "حاولت قوّة من جنود جيش العدو مدعومة بآلية مدرعة التقدّم لإخلاء الإصابات من المكان، وقد جرى استهداف المُدرعة بالأسلحة المباشرة ما أدى إلى تدميرها، وعاود مُجاهدونا تمشيط المكان المُستهدف باستعمال الأسلحة الرشاشة. (البيان رقم 17 الصادر عند الساعة 07:00 من مساء الأمس)."

وأضاف الحزب " اعترف جيش العدو بعد الحادثة بساعات، بسقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى، فيما تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيليّة مقتل 6 جنود في الكمين، زمن بين القتلى ضابط وجندي من الكتيبة 13 (غولاني) وجندي من وحدة "ماغلان"، بالإضافة إلى عالم آثار كان يُرافق القوّة تحت مسؤولية قائد اللواء "للتعرف على المنطقة" بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.