فتح: قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت خطوة شجاعة في مواجهة جرائم الاحتلال

وطن: ثمّنت حركة فتح قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، كخطوة شجاعة في مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني. هذا القرار يُعد انتصاراً للعدالة الدولية ولحقوق الإنسان، ويؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب لم تعد ممكنة أمام إرادة الشعوب والمؤسسات القضائية الدولية.

وقال الناطق باسم الحركة عبد الفتاح دولة في بيان وصل وطن، إن إصدار هذه المذكرات يعكس إجماعاً دولياً متزايداً على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، ويشكل رسالة واضحة أن زمن الحصانة المطلقة قد انتهى. كما نشيد بموقف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي بلغ عددها أكثر من 120 دولة، والتي لن تسمح لنتنياهو وجالانت بالدخول إلى أراضيها، في موقف يعزز من عزلة الاحتلال دولياً.

ودعا دولة، المجتمع الدولي للخروج من حالة الصمت والعجز والارتهان للفيتو الامريكي إلى اتخاذ خطوات عملية لترجمة هذا القرار إلى واقع، والضغط من أجل تنفيذ هذه المذكرات لضمان العدالة لشعبنا الفلسطيني، ووضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة.

وأضاف: حركة فتح تؤكد التزامها بالعمل على كافة المستويات لتعزيز الموقف الدولي الرافض لسياسات الاحتلال، وستواصل مساعيها لتحقيق العدالة والحرية لشعبنا، حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.