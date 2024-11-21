عصام بكر: اصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت انتصار لضحايا جرائم الابادة ويجب اتخاذ المقتضى القانوني لمحاسبة الاحتلال

رام الله - وطن: وصف القيادي في حزب الشعب عصام بكر قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير حربه غالانت بانه انتصار لضحايا حرب الابادة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهو قرار طال انتظاره من اجل وضع حد للغطرسة الاحتلالية، واعتبار دولة الاحتلال نفسها فوق القانون الدولي تمارس هذا المسلسل من جرائم الابادة والتطهير العرقي بحق شعب اعزل دون ان يكون هناك من يحاسبها، وهو ايضا بمثابة رد اممي بالغ الاهمية على الفيتو الاميركي امس الذي سعت من خلاله الولايات المتحدة لتوفير غطاء جديد ضمن شراكتها مع الاحتلال .

واكد بكر ان هذا القرار يتطلب اتخاذ المقتضى القانوني لتنفيذه بارادة دولية جدية، ووضعه موضع التطبيق الفوري ووقف اية حماية لحكومة الاحتلال التي تمارس ارهاب دولة منظم بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على اجراء ملموس دون تأخير من اجل تنفيذ امر الاعتقال الصادر عن المحكمة الدولية، ومطالبة الامم المتحدة والهيئات الدولية بالعمل ضمن ما تسمح به قوانينها المحلية على متابعة تنفبذ القرار حال كانت هناك امكانية لذلك، وبالعمل بكل الادوات الممكنة قانونيا على جلب واحضار هؤلاء المجرمين في حكومة الاحتلال الذين يعلنون رسميا عزمهم مواصلة هذه الحرب العدوانية بكل ما خلفته من كارثة غير مسبوقة في التاريخ الحديث داعيا الى بناء جبهة عالمية واسعة من اجل تفعيل الادوات القانونية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة دولة الاحتلال، واستكمال المسار القانوني الذي بدأته منظمة التحرير الفلسطينية قبل سنوات من اجل ضمان عدم افلات هؤلاء المجرمين من العقاب لما ارتكبوا من جرائم ضد الانسانية .