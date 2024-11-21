حزب الشعب يدين "الفيتو" الأميركي ويدعو الدول المناصرة لشعبنا بعدم إعفاء نفسها من مسؤولية التدخل المباشر لوضع حد للعدوانية الأمريكية – الإسرائيلية

وطن: أعرب حزب الشعب عن إدانته الشديد لاستخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار والعدوان الحربي الإسرائيلي وعملياته العسكرية في قطاع غزة.

وأكد حزب الشعب في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن هذا الموقف السافر للولايات المتحدة الأمريكية، يبرهن مجدداَ على شراكتها الصريحة في العدوان الإسرائيلي الدموي والمتواصل على شعبنا، وتورطها في الإبادة والمجازر الجماعية التي يتعرض لها وخاصة في قطاع غزة، كما يبرهن على حجم عدائها لشعبنا ولحقوقه الإنسانية والوطنية، ويعبر عن تناقضها الصارخ مع القوانين والقرارات الدولية كافة، وفي مقدمتها الحق في الأمن والسلام وتقرير المصير وقرارات وفتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفيما دعا إلى وقف أية رهانات على المواقف والوعود الأمريكية بغض النظر عن إداراتها، بإعتبارها شريك الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته الصهيونية الفاشية في الإرهاب والعدوان المنظم على شعبنا وفي التنكر لحقوقه، طالب حزب الشعب من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالخروج من حالة العجز التي تمنعه عن اتخاذ الإجراءات الفعلية من أجل فرض الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على شعبنا في أماكن تواجده كافة، والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها في قطاع غزة.

كما طالب حزب الشعب الدول العربية والصديقة المناصرة لشعبنا الفلسطيني وللأمن والسلم الدوليين، بعدم الإكتفاء في إصدار الإدانات وإلقاء المسؤوليات على المجتمع الدولي، وإعفاء نفسها من مسؤولية التدخل المباشر عبر استخدام مكانتها وإمكانياتها، لوضع حد للغطرسة والعدوانية الامريكية – الاسرائيلية والإبادة الجماعية والكارثة التي يتعرض لها شعبنا، ومن أجل حمايته عبر تطبيق القوانين والقرارات الدولية على أرض الواقع وإلزام دولة الاحتلال فيها.