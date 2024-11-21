مصطفى البرغوثي يرحب بقرار محكمة الجنايات الدولية

وطن: رحب د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية بقرار محكمة الجنايات الدولية اصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جشه يوآف غالانت و توجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.

وطالب البرغوثي في بيان وصل لوطن نسخة عنه محكمة العدل الدولية بالإسراع بإصدار حكمها بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية .

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت اليوم مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة.