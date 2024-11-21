البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة "عيش الرقمنة وكون ربحان" لتشجيع الدفع الإلكتروني

وطن: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني حملة " عيش الرقمنة وكون ربحان " لتشجيع الدفع الإلكتروني من خلال خدمتي E-SADAD و iBURAQ عبر تطبيق إسلامي موبايل.

وتشمل الحملة السحب على 10 جوائز نقدية قيمة كل منها ضعف دفعة العميل المحولة أو المستلمة من خلال رقم الموبايل عبر iBURAQ (باستخدام Proxy واختيار رقم الموبايل كمعرف ثانوي Alias) أو الدفعة المسددة من خلال E-SADAD وبحد أقصى 2000 شيكل لكل منها.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن الحملة تأتي في إطار جهود

البنك لتعزيز توجه العملاء نحو حلول الدفع الإلكتروني والحد من استخدام عمليات الدفع التقليدية لما لذلك من أهمية كبيرة توفير الوقت والجهد على العملاء ورفع مستويات الشمول المالي في فلسطين وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف السعدي:" الدفع الإلكتروني أسهل وأسرع وأكثر أماناً وعملنا في البنك الإسلامي الفلسطيني على إطلاق العديد من المنتجات التي تخدم هذا التوجه مثل إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق إسلامي موبايل وإطلاق خاتم وسوار الدفع الذكي وغيرها من المنتجات الأخرى التي تصب جميعها في تعزيز توجه العملاء نحو قنوات الدفع الإلكترونية".

وبين السعدي أن خدمة E-SADAD تمكن العملاء من عرض وسداد كافة فواتيرهم والرسوم المطلوبة منهم للقطاعات المختلفة، كما أن خدمة IBURAQ تمكنهم من إرسال واستقبال الدفعات المالية بشكل فوري وبطريقة أسهل وأسرع وعلى مدار الساعة.

ويشار أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.pib.ps .

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل، والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ويعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.