تكنولوجيا نقل الطاقة الكهربائية تحقق "الريادة الصينية"

كتبت: رانيا الحمدالله

مع الزيادة المستمرة في الطلب العالمي على الطاقة, ظهرت تكنولوجيا نقل الجهد العالي للغاية لتوفير حلول أكثر كفاءة, آمنة وموثوقة لنقل الطاقة ، منذ عقد من الزمان 1950, بدأت العديد من البلدان في البحث وإجراء التجارب في تكنولوجيا نقل الجهد العالي للغاية. دول مثل الولايات المتحدة,وروسيا واليابان وفي تسعينيات القرن الماضي انتقلت التجربة الى دول اوروبية، الا انها واجهت مشاكل عدة ابرزها استمرار الصواعق ومشاكل العزل وغيرها مما جعل من هذه الجهود حلولا غير عملية وغير اقتصادية وغير امنة على المدى البعيد، وفي بداية القرن الحادي والعشرين, شهدت تكنولوجيا نقل الجهد العالي للغاية نموا سريعا, مدفوعة بنشوء اقتصادات جديدة بجهود صينية. حيث قامت الصين ببناء العديد من خطوط نقل الجهد العالي للغاية منذ 2009, مما أدى إلى تحسين كبير في قدرتها على نقل الطاقة على الصعيد الوطني.

إنه إنجاز تقني تاريخي لثورة الطاقة في الصين واختراق كبير في تطوير الإنتاجية المتقدمة للصين، يصلح ليكون نموذجا عالميا في هذا المجال.

في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، زار الوفد الصحفي المكون من ١٦ صحفيا دوليا برعاية الجمعية الديبلوماسية العامة الصينية قاعدة اختبار التيار المستمر العالي جداً لشركة الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية، ومركز محاكاة الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية، والمختبر الوطني الرئيسي للطاقة المتجددة، ومركز التنبؤ بالأرصاد الجوية الرقمي. فهم ممارسات وإنجازات الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية في مجال نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي جدا، ومحاكاة الشبكات الكهربائية الكبيرة، وربط الطاقة المتجددة بالشبكات، وأُعرب الوفد الصحفي عن تقدير كبير للإنجازات التي حققتها شركة الشبكة الوطنية للطاقة في مجال الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة الكهربائية والنهوض بالتحول في مجال الطاقة.

وفي الصباح، وصل فريق الصحفيين الأجانب إلى قاعدة اختبار التيار المستمر العالي جداً لشركة الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية في منطقة تشانغ بينغ في بكين. والتي منذ بدء تشغيلها في عام 2009، تطورت القاعدة لتصبح موقعاً عالمياً في مجال البحث في تكنولوجيا نقل كهرباء مستمر فائق الجهد/فائق الجهد. لم تقتصر القاعدة على المرتبة الأولى في العالم في التصميم الوظيفي وتطوير المعدات والتحكم وتقنيات التجارب فحسب ، بل حققت أيضًا اختراقًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا نقل التيار المستمر عالي الجهد العالي وبناء شبكات الطاقة الذكية ، مما جعل الحكمة الصينية تساهم في تحول تقنيات نقل الطاقة العالمي.

إن فقد الجهد الكهربي الحاصل بسبب طول المسافة كان كبيرا للغاية، ويعتبر نقل التيار المباشر ذي الجهد الفائق أفضل وسيلة لتقليل الفقد الكهربائي، على مدار أكثر من 40 عاما، وبفضل مشروع نقل الطاقة الكهربائية من منطقة الغرب إلى الشرق، حققت الصين نقلة كبيرة من عدم إتقان تقنية نقل الطاقة الكهربائية بالتيار المباشر إلى إتقان التقنية الجوهرية بشكل كامل في هذا المجال، وتغلبت على عدة مشكلات على المستوى العالمي بما فيها خصائص العزل الكهربائي تحت تيار كهربائي فائق والبيئة الكهرومغناطيسية وتطوير المعدات واختبار التكنولوجيا وغيرها.

توفر تكنولوجيا نقل الجهد العالي للغاية عددًا من الآفاق الواعدة في مجال الطاقة:تحسين توزيع الطاقةوتعزيز الطاقات المتجددة، دعم الربط الكهربائي الدولي، وتقليل انبعاثات الكربون.

قدمت الصين من خلال هذه التجربة التي وضعت بها تكنولوجيا الجهد العالي للغاية كواحدة من القوى المركزية في ثورة الطاقة في العصر الجديد. مع تطبيق واسع وإمكانات التطوير, ومن المتوقع أن تلعب دوراً متزايد الأهمية في نمو قطاع الطاقة العالمي، مع تقدم التكنولوجيا واستمرار الطلب العالمي المتزايد على الطاقة, يصبح نقل الجهد العالي للغاية عنصرًا أساسيًا للتقدم المستمر في صناعة الطاقة العالمية.