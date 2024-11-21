عملية السهم: ضربة نوعية في خاصرة الاحتلال

كتب ثائر أبو عياش: عملية نوعية من الطراز الرفيع قامت بها الأجهزة الأمنية داخل قطاع غزة في توقيت حساس، ولا تقل هذه العملية من الناحية النوعية عن عمليات المقاومة العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فالحفاظ على البيئة الداخلية متماسكة، ورصينة هو جزء من المعركة، فالاحتلال يسعى لتدمير الحاضنة الشعبية للمقاومة عبر صناعة الفتن والمشكلات الداخلية، وحتى لا ننسى ما قبل "طوفان الأقصى" كان لدى الاحتلال قراراً بصناعة الفتنة بين عموم الشعب الفلسطيني، وهنا نتذكر من جديد قاعدة الاحتلال التي تقول: " فرق تسد".

ضربة في خاصرة الاحتلال، والأهم تفنيد لسردية الاحتلال التي كانت تقول: المقاومة هي التي تسرق المساعدات، ولذلك لن نقوم بإدخال المساعدات إلى غزة، ولكن تأتي عملية "السهم"، لتقلب الطاولة على هذه الرواية، وفي هذا السياق كشفت الصحيفة الامريكية "واشطن بوست" عن مصادر مختلفة تقول: إنّ حماس ليست لها علاقة بعمليات سرقة المساعدات، وبذلك يسقط الاحتلال في فخ الرواية من جديد، والدليل ما كشفته مصادر لشبكة "قدس الإخبارية"، والتي تقول: "جميع الخطوات التي يقوم بها أحد أبرز قادة المجموعات التي تتولى سرقة المساعدات تتم بتنسيق مع جيش الاحتلال، فبعد الاشتباك معه أمس تقدمت آليات الاحتلال على مقربة من تواجد ياسر أبو شباب شرق رفح جنوب قطاع غزة، أثناء حملة للأجهزة الأمنية".

إذن، الأجهزة الأمنية تُحكم قبضتها على القطاع، واللافت هنا هو تبادل الأدوار للحفاظ على انجاز معركة "طوفان الأقصى" ما بين الأجهزة الأمنية والمقاومة، فالأدوار هنا تصب في مصلحة مرحلة التحرر الوطني والديمقراطي، وأيضاً اللافت على أهمية هذه العملية هو مباركة عشائر وقبائل غزة لخطوات الأجهزة الأمنية الصارمة، بالإضافة إلى دعم فصائل جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة اللصوص والعملاء.

وعن الأدوار من جديد، يُمكن هنا القول بصريح العبارة، كان دور الأجهزة الأمنية في غزة هو إيصال رسالة واضحة، ما لا يحصل عليه الاحتلال عبر الضغط العسكري، لن يحصل عليه عبر تخريب البيئة الداخلية للشعب الفلسطيني، وفي العمق تُثبت عملية "السهم"، إنّ الطروحات التي تحدثت عن اليوم التالي للحرب هي بمثابة هرولة نحو الانفصام عن الواقع، حيثُ اثبتت هذه العملية أنّ اليوم التالي للحرب، هو ذاته اليوم الذي سبق السابع من أكتوبر، أي بمعنى من سيتولى زمام أمور الشعب الفلسطيني، هو الفلسطيني ذاته.

إذن، من جديد، الصورة الظاهرة لعمليات سرقة المساعدات هو التجارة لدى "لصوص المساعدات"، ولكن الصورة الباطنة هي مصلحة أمن الاحتلال، ولذلك حتى تتكامل الأدوار ما بين الاحتلال وعصابات السرقة، كان الاحتلال يقوم باستهداف مراكز الشرطة، ولجان حماية المساعدات، والعصابات تقوم بالنهب والسطو، وهذا يُثبت أنّ ما يجري ميدانياً هو خطة متكاملة الوظائف، ضمن منهج بنيوي وظيفي مكتمل الأدوار على كافة الأصعدة.

وفي سياق متصل، تُثبت هذه الأدوار، أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه داخل قطاع غزة عبر الضغط العسكري، ويبحث عن استغلال حالة الحرب، وما نتج عنها من جوع، وفقر... لتحقيق ما يصبو إليه، وذلك عبر توفير مساحة لعصابات سرقة المساعدات بعيداً عن قبضة الأجهزة الأمنية، ولكن هذا ليس بالأمر المستغرب، فتلك هي خصال الاحتلال، وديدن الاستعمار، أما عن عصابات السرقة يمكن القول، إن استغلال حالة الحرب لتحقيق مآرب شخصية هي قمة الخذلان هو وجه آخر من أوجه الإبادة على الشعب الفلسطيني.

أخيراً وليس أخراً، نُكرر هي ضربة نوعية في خاصرة الاحتلال، في المكان والزمان المناسبين، وضربة لا تقل أهمية عن عمليات المقاومة، فالهدف هو ذاته، الحفاظ على تضامن وتماسك الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني، وهنا يُمكن القول أن الثورة الفلسطينية كما الشجرة، هُناك مؤثرات خارجية وداخلية تؤثر عليها، فالاحتلال هو أكبر مؤثر خارجي، أما عن المؤثرات الداخلية فهي الخيانة، وتُشبه السوسة التي تُصيب الشجرة من الداخل، وهذه السوسة تحتاج إلى علاج من الداخل ذاته، وهي أخطر من المؤثر الخارجي في بعض المراحل، وأما إذا واجهت الشجرة المؤثرين معاً، نحتاج هنا لتدخل عاجل دون تردد، واتخاذ قرارات جريئة من أجل الحفاظ على الثمر"، وعملية "السهم" لم تخرج من سياق هذه الكلمات.