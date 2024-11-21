الاحتلال يهدم منشأة تجارية ويجرّف أرضا زراعية جنوب نابلس

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأة تجارية وجرّفت أرضا زراعية في بلدة قبلان جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد رئيس بلدية قبلان رياض عملة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباحا، برفقة جرافة عسكرية، وشرعت بهدم بركس غربي البلدة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أخطرت قبل نحو شهر 30 منشأة في البلدة بالهدم، وتم انتزاع أمر قضائي بوقف الهدم لعدد منها.

وبينت مصادر محلية أن البركس الذي هدمه الاحتلال يتبع شركة العديلي للرخام.

كما قامت جرافات الاحتلال بتجريف وتخريب أرض زراعية في قبلان، تعود ملكيتها للمواطن عدي الأسمر.

وتصاعدت في الشهور الأخيرة عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية بحجة البناء في مناطق (ج) بدون ترخيص.

ووفق هيئة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 منازل غير مأهولة، و19 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت 38 منشآت أخرى بالهدم.