الاحتلال الإسرائيلي يجدد عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت

وطن: شن الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الخميس.

وأفادت مصادر في لبنان بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية حلقت على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية ومحيطها.

وفي جنوب لبنان، شن الاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصوري صباح اليوم.

كذلك، استهدف الاحتلال مخيم البص في مدينة صور ليلاً، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وأغار طيران الاحتلال الحربي عند منتصف الليل على بلدات ساحة ميفدون ومدينة الخيام وجبشيت وعبا وبريقع وأنصار وكفردجال ورومين.

وشن غارات عنيفة على عزة وأركي ودير الزهراني وحومين التحتا وزبدين وكفرصير، كما نفذ عدة غارات على وادي الحجير وكفرشوبا وشوكين ونهر زفتا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخص من بيت ليف في القصف الإسرائيلي.