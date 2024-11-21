جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من لواء "غولاني" جنوب لبنان

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل جندي إسرائيلي من وحدة "غولاني" خلال التوغل والعدوان البري في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، إن الجندي غور كيهاتي، من "الكتيبة 13" التابعة لـ "لواء غولاني"، قُتل في معارك جنوب لبنان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجندي "غور" قتل في اشتباك مع عناصر من حزب الله في الموقع الذي قتل فيه عالم الآثار الإسرائيلي أمس الأربعاء.

ونوه جيش الاحتلال إلى إصابة القائد السابق للواء إسكندرون العقيد احتياط يوآف يروم في ذات الحادثة التي قتل فيها الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ برصاص مقاومي حزب الله.

ووفق معطيات إسرائيلية رسمية، فإن عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين، منذ بداية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، قد ارتفع إلى 32 قتيلًا؛ بينهم 17 بنيران وصواريخ "حزب الله".