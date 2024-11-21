قوات الاحتلال تعتقل 7 شبان من نابلس وقلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 7 شبان؛ بينهم جريح، عقب اقتحامات واسعة، تخللها مواجهات وإطلاق نار، لمدينتي نابلس وقلقيلية، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت قوة خاصة من جيش الاحتلال النار على الشاب محمد الفيومي؛ قبل أن تحتجزه وتمنع الإسعاف من الوصول إليه، بـمنطقة المساكوة قرب المدخل الشرقي لـمدينة قلقيلية، ومن ثم اعتقلته ونقلته لجهة غير معلومة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر رأفت أبو زويد، عقب اقتحام منزله في حي داود، بالإضافة لاعتقال الشاب معتز عمر نوفل من منزله بـحي النقار بـمدينة قلقيلية.

وطالت الاعتقالات في مدينة نابلس، كلًا من: محمد أحمد ماجد جاموس، عقب اقتحام عمارة "برج حيفا" في شارع السكة، درويش مشارقة من مخيم العين، محمد زواتية، من داخل بلدة زواتا، ومحمد سمير حموضة من "شارع بيكر".