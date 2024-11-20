ندوة سياسية للجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات تناولت الأصوات الفلسطينية في بريمن ألمانيا

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية بالتعاون مع الرئيس الفخري للجمعية الألمانية الفلسطينية ديتلف غريشي، ندوة سياسية حاشدة تناولت الأصوات الفلسطينية في ألمانيا.

وافتتح الندوة رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، مفوض عام التجمع وامين سره سامر بلال أصلان، مرحباً بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان واوروبين، مؤكداً أهمية هذه الندوة التي تأتي في ظروف قاسية وشديدة التعقيد تمر بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية وتطهير عرقي ومجاعة جماعية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث.

وشدد اصلان على دور الجالية الفلسطينية في بريمن بابقاء القضية الفلسطينية وحرب الابادة في غزة حاضرة لدى ابناء الجالية الفلسطينية والعربية وأصدقاء الشعب الفلسطيني من الألمان من خلال استضافة النخب السياسية الالمانية والفلسطينية والعربية والحوار دائما حول مختلف القضايا.

وادار الندوة الصحفي جولس الخطيب متحدثاً عن الحرب الدائرة في غزة وجرائم الابادة الجماعية والمستمرة منذ أكثر من عام والتجارب والاحتجاجات التي تجري في ألمانيا والدول الأوروبية

وأضاف الخطيب أنه يجب على ألمانيا أن تعالج وضع الفلسطينيين في ألمانيا وايضا طالب بمعالجة الخطاب الألماني والتقارير المكتوبة للعالم العربي والفلسطينيين.

وتساءل الخطيب عن تجاهل التجارب والاحتجاجات التي تجري في ألمانيا داعياً إلى الاستفادة من هذه التجارب ودعم حقوق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وإنهاء الحرب الدائرة في غزة

يشار الى أن الصحفي الفلسطيني جولس الخطيب يرأس حزب اليسار الألماني في ولاية شمال الراين ويستفاليا، وهي الولاية الأكثر عدداً للسكان في ألمانيا.