رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن يعتبر فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بغزة بالأمر المحبط والمقلق

وطن: عبر رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية سامر بلال اصلان عن عميق اسفه لفشل مجلس الأمن الدولي، في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، منوهاً إلى أنه أمر محبط ومقلق.

واعتبر اصلان استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" بمثابة الانحياز الأمريكي المطلق لاسرائيل وان مؤسسات الأمم المتحدة وقراراتها بخصوص فلسطين هي مجرد حبر على ورق وأن الولايات المتحدة تتحكم في عمل هذه المؤسسات التي تقوض عملها وتجعلها مؤسسات فاقدة لاستقلاليتها وغير نزيهة وتعمل لمصلحة اسرائيل.

وحيا اصلان الدول التي صوتت لصالح القرار، داعياً مجلس الأمن إلى مراجعة قراراته وحماية الشعب الفلسطيني وإعطاءه الحق في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس .