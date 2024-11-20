الاحتلال يعتقل مواطنا ويداهم منازل في الطبقة جنوب غرب الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا وداهمت عددا من المنازل في قرية الطبقة جنوب غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها العسكرية قرية الطبقة، وانتشرت على الطرق وفي محيط منازل المواطنين، واعتقلت المواطن عبد الله جهاد أبو راس.

كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين ومحالهم التجارية، وفتشتها وتعمدت إلحاق أضرار جسيمة بمحتوياتها، عرف من أصحابها: أحمد حمدان، نذير حريبات، مهند الشراونة، وزياد حمدان.