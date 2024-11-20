القيادي في "حماس" خليل الحية: هناك اتصالات لتحريك ملف مفاوضات وقف إطلاق النار ونبدي مرونة في ذلك

وطن: قال القيادي في "حماس" والقائم بأعمال رئيس الحركة، خليل الحية، إن هناك اتصالات لتحريك ملف مفاوضات وقف إطلاق النار، مع إبداء حركة حماس مرونةً في ذلك، مؤكداً إن المقترح الأمريكي الأخير لم يتحدث عن وقف الحرب ولا عودة نازحين بل عن إعادة بعض أسرى الاحتلال فقط.

واكد الحية في كلمة له اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يعمل على تقسيم قطاع غزة ويفصل شمال القطاع عن مدينة غزة؛ بهدف تهجير الفلسطينيين بشكل كامل، في خطة خبيثة لم يشهد التاريخ مثلها، مُشيراً إلى أن الاحتلال يحرص على قتل الحياة في غزة، ولا يرى وجوداً للشعب الفلسطيني ويريد تهجيره.

وأشار الحية، إلى أن الاحتلال يستهدف كل المناطق في غزة والضفة والقدس والداخل والمحتل، مع عدم استسلام الشعب الفلسطيني ومقاومته، فيما قال إن الخطر الذي يشكله الاحتلال على القضية الفلسطينية في الضفة والقدس أكثر من قطاع غزة.

ووجه الحية رسالة تقدير لفصائل المقاومة الفلسطينية، قائلاً: "نوجه رسالة تقدير وإحترام عميقة لفصائل المقاومة التي تقاتل ببسالة وإصرار على مدار 14 شهراً؛ دفاعًا عن شعبها وأرضها..هذه المقاومة تواجه أشرس قوة عرفتها البشرية، وتواصل القتال بكل شجاعة وإيمان عميق، مسلحة بقدرات متواضعة صنعتها بيدها، ولكنها قوية بإرادتها وعزيمتها".

ووجه الحية العتب على الأمة العربية والإسلامية قائلاً: "لا يُعقل أن الأمة العربية الإسلامية بما تملكه من مقدرات لا تستيطع أن تلزم العدو على وقف الحرب".