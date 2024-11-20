الاحتلال يسلم ذوي الشهيد مهند العسود أمرا بهدم منزله في بلدة إذنا

وطن: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عائلة الشهيد مهند العسود قرارا بهدم منزله في بلدة إذنا غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا من مدخلها الشمالي، وداهمت للمرة الثالثة منزل الشهيد مهند العسود في منطقة الذخرة، وسلمت ذويه قرارا بهدم منزل الشهيد.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قبل نحو أسبوعين منزل الشهيد العسود، وأخطرت ذويه بهدم المنزل، بعد أن كانت قد داهمته مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وأخذت قياساته الهندسية، وحفرت عشرات الثقوب في جدرانه تمهيدا لهدمه.

واستُشهد العسود (34 عاما) في الأول من أيلول الماضي، بعد محاصرة قوات الاحتلال المنزل الذي كان فيه وسط مدينة الخليل، حيث أمطرته بوابل من الرصاص، وأطلقت صوبه صاروخا، واحتجزت جثمانه.